Rutte: waar dat kan, moeten werkgevers lonen verhogen

Het kabinet roept werkgevers op als het mogelijk is hogere lonen te betalen. Op zijn persconferentie na het kabinetsberaad benadrukte premier Rutte dat veel bedrijven hoge winsten maken en dat de economie goed draait. "Dan vind ik het de taak van een fatsoenlijk werkgever om dat door te geven in loonstijgingen", zei Rutte. Eerder gebruikten de ministers Schouten en Van Gennip soortgelijke woorden.

Rutte erkende dat de lonen een zaak zijn van werkgevers en werknemers. "Maar dat neemt niet weg dat het kabinet een opvatting heeft."

Lastenverzwaringen onvermijdelijk

Als de cao-lonen stijgen, kan dat volgens Rutte, naast de "dempende maatregelen" van het kabinet, enigszins helpen om de inflatie het hoofd te bieden. De premier vindt dat nog te veel "de mindset van de jaren 80" geldt: toen was de algemene opvatting dat er beperkte loonstijgingen moesten komen, en dat dat goed was voor de werkgelegenheid. "Maar we zitten nu in een totaal andere film", zei de premier.

De inflatie is al maanden flink aan het stijgen: sinds 1976 is de inflatie in Nederland niet zo hoog geweest. Waardoor die grote stijging komt, leggen we uit in deze video: