Feyenoord mag 13.000 toeschouwers toelaten in De Kuip

Feyenoord mag bijna 13.000 supporters welkom heten tijdens de eerste drie thuiswedstrijden van het komende seizoen. Dat heeft de gemeente Rotterdam laten weten aan de club.

Het besluit is genomen mede op basis van goed verlopen oefenwedstrijden in augustus, schrijven de Rotterdammers op hun website. Normaal gesproken kan De Kuip ruim 51.000 bezoekers aan, maar dat is vanwege de coronapandemie voorlopig niet mogelijk. Uiteraard moet er rekening gehouden met de coronamaatregelen zoals afstand houden en niet zingen of juichen.

Feyenoord speelt zondag 20 september de eerste thuiswedstrijd tegen FC Twente. Een week later komt ADO Den Haag op bezoek en op 18 oktober spelen de Rotterdammers tegen stadsgenoot Sparta.

Tijdens de open training van Feyenoord in De Kuip, waar 1.800 supporters bij aanwezig waren, werd duidelijk dat niet zingen en juichen nog niet zo eenvoudig is: