Veertien jaar na bermbom maakt Leeuwenburgh zich op voor derde Invictus Games

Bijna veertien jaar later staat Leeuwenburgh op het punt te beginnen aan zijn derde en laatste Invictus Games, een internationaal sporttoernooi voor mentaal en fysiek gewond geraakte militairen. Net als bij zijn vorige twee deelnames doet hij mee aan de onderdelen wielrennen en zwemmen, maar dit keer zijn dat niet de enige twee sporten waarbij hij aan de start verschijnt. Zijn focus ligt namelijk op het hardlopen.

Dat hij weer kan hardlopen, was voor Leeuwenburgh de reden om nog één keer mee te doen aan de Invictus Games, die dit jaar (16 t/m 22 april) in Den Haag gehouden worden. "Om te laten zien dat iets wat niemand voor mogelijk had gehouden, toch is gelukt. Iedereen dacht dat ik nooit meer zou kunnen hardlopen. Nu kan ik het tegendeel bewijzen. Het wordt 1.500 meter lang genieten."

Lange revalidatie

Na het ongeval met de bermbom in Afghanistan was het voor Leeuwenburgh lange tijd onmogelijk om te lopen, laat staan hárd te lopen. "Toen ik me had losgetrokken van het brandende voertuig, zag ik al dat m'n voet er niet goed bij hing. Hij was nog net geen 180 graden gedraaid."

Voordat Leeuwenburgh terug ging naar Nederland, werd hij in Afghanistan al aan de ernstigste verwondingen geopereerd. Op dat moment had hij, sportief als hij was, nog goede hoop dat hij weer de oude werd. "Een voetballer breekt ook weleens wat. Die herstellen daarvan en kunnen vervolgens weer voetballen."