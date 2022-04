Duitse rechts-extremisten opgepakt voor plan om gezondheidsminister te kidnappen

De politie in Duitsland heeft vier mensen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze plannen maakten om minister Lauterbach van Volksgezondheid te ontvoeren. Ook zouden zij van plan zijn geweest om een landelijke stroomstoring te veroorzaken met aanvallen op het elektriciteitsnetwerk, om zo een burgeroorlog te ontketenen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Koblenz bekendgemaakt. Er zijn twaalf verdachten in beeld.

De gearresteerde verdachten waren betrokken bij groeperingen die actievoerden tegen de Duitse coronamaatregelen en waren lid van de extreemrechtse Reichsbürger-beweging. Die groep weigert het Duitse staatsbestel te erkennen, omdat ze vinden dat dit na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden is opgelegd. Ze willen terug naar de situatie van voor de oorlog.

Minister Lauterbach heeft in een persconferentie gereageerd op de bekendmaking van het ontvoeringsplan. "Dit laat zien dat coronaprotesten niet alleen zijn geradicaliseerd, maar dat het nu om meer gaat dan alleen covid", zei hij. "Er zijn machten die van plan waren de staat en de democratie te destabiliseren en ze gebruiken de coronaprotesten." Hij noemt de groep klein, maar zeer gevaarlijk.

Wapenlevering

Tagesschau van de ARD meldt dat de groep voor tienduizenden euro's aan wapens, mijnen en beschermingsmiddelen wilde inslaan. Het was de bedoeling dat ze deze week in Neustadt an der Weinstraße, in Rijland-Palts, een eerste lading in ontvangst zouden nemen, bestaande uit twee kalasjnikovs en vijf pistolen.

Het journaal van de Duitse publieke omroepen meldt dat de levering een valstrik was en dat de koper kon worden opgepakt toen hij de wapens kwam halen, net als twee anderen in Nedersaksen en Brandenburg. De laatste arrestant is een man die nog in het buitenland verblijft. Het is niet bekendgemaakt in welk land hij is.

De politie heeft in totaal 21 woningen in verschillende deelstaten doorzocht. Daarbij zijn computers, telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen.

Telegram

De twaalf verdachten die de politie op de korrel heeft, zaten in verschillende rechts-extremistische Telegram-groepen als de 'Vereinte Patrioten' en 'Aktive Patrioten'. ARD-programma Report Mainz heeft inzage gehad in de chatgeschiedenis van die groepen en ziet signalen van rechts-extremistische denkbeelden en grote weerstand tegen het Duitse coronabeleid.

Binnen de groepen ging het onder meer over moordpogingen op politici. Ook wisselden leden tips uit over het maken van vergif. Leden zouden meermaals met fysiek zijn samengekomen.