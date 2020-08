Boa's houden boetes op zak vanwege coronamisstap Grapperhaus

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) schrijven momenteel minder coronaboetes uit vanwege de commotie over de bruiloft van minister Grapperhaus. Dat zegt voorzitter Gerrits van de vakbond BOA ACP.

Grapperhaus werd vorige week in verlegenheid gebracht toen beelden opdoken waaruit bleek dat gasten op zijn huwelijksfeest te dicht bij elkaar stonden. Hij ging publiekelijk door het stof en maakte naar eigen zeggen twee keer het coronaboete-bedrag van 390 euro over aan het Rode Kruis.

De verontwaardiging bij burgers over de fout van de minister is groot, merkt Gerrits. "Het begrip voor de coronaboete wordt steeds kleiner. En dat merkt de boa. Het is ingewikkeld om uit te leggen waarom mensen een coronaboete kunnen krijgen als de verantwoordelijke minister zich zelf niet aan de regels houdt."

Alleen nog waarschuwen

Het heeft er volgens Gerrits toe geleid dat boa's terughoudender zijn geworden bij de handhaving van de regels. "In soortgelijke situaties, dus met groepen mensen die te dicht bij elkaar staan, gaan we bekeuringen liever uit de weg. We laten het dan bij een waarschuwing."

Boa's zelf zijn ook boos over de situatie, zegt de vakbondsvoorzitter. "Dit doet natuurlijk afbreuk aan onze geloofwaardigheid. Onze taak is om te handhaven, dan zou het helpen als de bewindspersoon het goede voorbeeld geeft."

Grapperhaus zegt in een reactie dat hij de kritiek op zijn geloofwaardigheid begrijpt. Hij heeft de politie- en boa-bonden uitgenodigd voor een gesprek. "Ik vind dat ik zelf aan de bonden moet uitleggen wat er is gebeurd."

De minister wijst erop dat hij al publiekelijk zijn excuses heeft aangeboden voor de zaak: