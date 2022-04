Polen en Slovenië nemen organisatie WK volleybal over van Rusland

Polen en Slovenië zijn de nieuwe gastheren van het WK volleybal voor mannen. Het toernooi, dat van 26 augustus tot en met 11 september op de planning staat, zou aanvankelijk in Rusland gehouden worden.

De internationale volleybalbond FIVB besloot het echter daar weg te halen vanwege de Russische inval in Oekraïne. De Russische volleyballers zijn om diezelfde reden ook niet welkom op het WK. Zij worden, saillant genoeg, vervangen door Oekraïne.

Die pikante wissel berust overigens op toeval, Oekraïne is het hoogst geklasseerde Europese land dat zich niet had geplaatst voor het WK.

De Nederlandse volleybalbond Nevobo had kort voordat Rusland de WK-organisatie werd afgenomen al aangekondigd niet naar het land te willen afreizen. "Wij vinden dat we als bond niet in de coulissen kunnen blijven staan met deze extreme situatie", was destijds de motivatie van Peter Sprenger, voorzitter van de Nevobo.