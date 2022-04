Positief getesten Shanghai opgepropt in druk quarantainecentrum

Mensen met corona opgepropt in quarantainecentrum in Shanghai - NOS

De Chinese regering plaatst alle inwoners die positief getest worden in quarantainecentra, als onderdeel van het zerocovidbeleid. Daarmee probeert China het hoofd te bieden aan corona. De autoriteiten zeggen dat er nu zo'n zestig plekken zijn waar besmette mensen in quarantaine worden geplaatst. Het gaat onder meer om scholen, flatgebouwen en expositiehallen. De grootste kan tot 50.000 mensen herbergen.

De staatsmedia tonen beelden van ziekenhuizen met patiënten die met slechts met een of twee anderen op een kamer liggen. In de quarantainecentra in de expositiehallen is de situatie anders: mensen liggen daar zij aan zij, soms met duizenden anderen. De lichten blijven 24 uur per dag aan, er zijn geen douches en er is geen privacy.

De omstandigheden in de verschillende quarantainecentra zouden uiteenlopen. De 60-jarige vrouw die de video maakte, zei dat ze eerder in een hotel verbleef. Daar was het volgens haar beter geregeld.