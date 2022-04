Elon Musk wil Twitter overnemen voor 43 miljard dollar

Er is nog geen reactie vanuit Twitter's raad van commissarissen, zover bekend was er vanuit het bedrijf geen interesse om het te verkopen. Axios-journalist Dan Primack, die overnames in de VS volgt, merkt op dat de raad niet verplicht is het bedrijf te verkopen. Hij wijst erop dat het aandeel vorig najaar een stuk hoger stond dan het bod van Musk.

Een paar jaar geleden stond het bedrijf wel in de etalage en was Disney een serieuze gegadigde. Dat ging uiteindelijk niet door. Daarnaast is het zo dat Twitter al jaren onder druk staat om harder te groeien en meer geld te verdienen.

Potentieel ontgrendelen

"Twitter heeft een enorm potentieel, ik zal het ontgrendelen", zegt Musk verder. Hij noemt het bod zijn "beste en laatste" en zegt dat als dit niet wordt geaccepteerd, hij zijn positie als aandeelhouder moet heroverwegen. Ook zegt de miljardair dat hij geen spel wil spelen over de prijs. "Het is een hoge prijs en jullie aandeelhouders zullen er blij van worden."

Twitter ging in 2013 naar de beurs. Een aandeel kostte bij de start van de beursgang 26 dollar. In februari van 2021 piekte het aandeel op een prijs van 77 dollar.