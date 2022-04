Ook na jaar kunnen uit huis geplaatste kinderen nu terug naar ouders

De regels voor uithuisgeplaatste kinderen worden anders. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) schrapt een richtlijn die stelt dat binnen een jaar besloten moet worden of kinderen teruggeplaatst kunnen worden, of bij een pleeggezin blijven. Voortaan mag dat ook langer duren, meldt de Volkskrant.

De termijn van een jaar kan nu in de weg zitten, zegt Karlijn Stals van het NJi in het NOS Radio 1 Journaal. "Soms voelt hij te snel. Dan is er te weinig tijd in het gezin om te werken aan verandering. Of er is te weinig tijd om de ingezette hulp voldoende effect te laten hebben."

De richtlijn werd in 2015 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat kinderen die uit huis zijn geplaatst, niet te lang in onzekerheid moeten leven over waar ze zouden opgroeien. Het NJi stelde toen twee richtlijnen van 'aanvaardbare termijn' op: kinderen tot 5 jaar oud mogen maximaal een half jaar uit huis geplaatst worden. Voor oudere kinderen geldt een maximale termijn van een jaar.

Het NJi stelt nu dat er geen vaste termijn is die voor elk gezin aangehouden kan worden. "We horen nu van ouders dat ze merken dat die termijn, die richtlijn, te strak gehanteerd wordt. Dat vinden we niet goed. Het is belangrijk om die afweging per gezin te maken, en niet op basis van een termijn die in de richtlijn genoemd staat.

Toeslagenaffaire

Al voor de officiële nieuwe richtlijn er is, naar verwachting na de zomer, is het de bedoeling dat de aanvaardbare termijn minder strikt wordt gehanteerd. De koerswijziging van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), dat de richtlijnen opstelt samen met de beroepsverenigingen, zou belangrijk kunnen zijn voor de ongeveer 420 kinderen van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. zij werden uit huis geplaatst en leven nog gescheiden van hun ouders.

"De verhalen van die kinderen maken duidelijk hoe ingewikkeld het soms is om in korte tijd verandering in een gezin mogelijk te maken", stelt Stals." Als er heel verschillende problemen spelen in een gezin, of problemen stapelen, is een jaar heel kort om verandering teweeg te brengen."