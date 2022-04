Kremlin: Baltische regio kan niet kernwapenvrij blijven als buurlanden bij NAVO gaan

Het Kremlin heeft indirect gedreigd kernwapens in de Baltische regio te plaatsen, als de NAVO verder uitbreidt. Als Zweden en Finland zich aansluiten, is een kernwapenvrije Oostzeeregio onmogelijk, aldus de vicevoorzitter van de Russische veiligheidsraad, oud-president Dmitri Medvedev.

Zweden heeft de NAVO al gevraagd om lid te mogen worden, Finland neemt daarover de komende weken een beslissing.

"Praten over een niet-nucleaire status van de Oostzee is dan verder zinloos - de balans moet worden hersteld", zei Medvedev. Wat de woorden van Moskou precies betekenen, is onduidelijk.

Het Kremlin lijkt te suggereren dat er kernwapens in het gebied worden opgesteld. Ook dreigt Moskou meer militairen naar de regio te sturen, als de twee 'buurlanden' bij de militaire alliantie gaan. Medvedev zei dat zijn land tot dusver is weggebleven van "dergelijke maatregelen".

Neutraal sinds oprichting

De twee Scandinavische landen zijn sinds de oprichting van het bondgenootschap neutraal gebleven. Rusland ziet de uitbreiding van de NAVO als een bedreiging voor de eigen veiligheid.

Omgekeerd voelen Zweden en Finland zich bedreigd door Moskou sinds de invasie van Oekraïne. "Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis: er is een voor en een na de invasie", zei de Zweedse premier Magdalena Andersson gisteren.

De twee landen werken wel al jaren nauw samen met de NAVO. Ook schuiven ze sinds eind februari aan bij het NAVO-spoedberaad over de oorlog. Als de twee lid worden van de alliantie, is dat een historisch moment.