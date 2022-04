Vanavond op tv: Wapens naar Oekraïne • Ooggetuigen over Marioepol • Het Nationaal Groeifonds • Gevolgen ruimtevaart

Hoeveel wapens krijgt Oekraïne? Aan het begin van de invasie van Rusland in Oekraïne was het Westen huiverig om het land zware wapens te leveren. De angst voor escalatie en een confrontatie tussen de NAVO en Rusland was daarvoor de reden. Inmiddels beloven verschillende landen lichte maar ook zware wapens aan Oekraïne. Hoe lang kan dat doorgaan? Te gast is Peter Wijninga, defensie-expert van het Haags Centrum voor Strategische Studies.

Ooggetuigen over Marioepol Het Poolse Pilecki Instituut verzamelt sinds kort getuigenissen van Oekraïeners over de oorlog. Niet alleen om die nooit meer te vergeten, ook om bewijs voor eventuele rechtszaken te verzamelen. Eén van de verhalen is van Kateryna, die 21 dagen als verpleegkundige op de ambulance werkte in het belegerde Marioepol.

Wie krijgen er geld uit het Nationaal Groeifonds? Vandaag wordt bekend welke projecten dit jaar geld krijgen uit het Nationaal Groeifonds. Dat fonds werd in 2020 bedacht door minister Wopke Hoekstra en voormalig minister Eric Wiebes, om te investeren in ontwikkelingen die bijdragen aan groei en het halen van de klimaatdoelen van Parijs. "Dat is nodig, om in de toekomst gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen te kunnen betalen en daarnaast geld over te houden voor de huishoudportemonnee," zeiden Hoekstra en Wiebes er destijds over. We spreken met mensen achter projecten die kans maken op de subsidie. Voorzitter van het Nationaal Groeifonds Jeroen Dijsselbloem is te gast.