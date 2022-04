Vanavond op tv: Gevolgen oorlog voor ruimtevaart • Groeifonds verdeelt weer geld

Wie krijgen er geld uit het Nationaal Groeifonds?

Vandaag wordt bekend welke projecten dit jaar geld krijgen uit het Nationaal Groeifonds. Dat fonds werd in 2020 bedacht door minister Wopke Hoekstra en voormalig minister Eric Wiebes, om te investeren in ontwikkelingen die bijdragen aan groei en het halen van de klimaatdoelen van Parijs. "Dat is nodig, om in de toekomst gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen te kunnen betalen en daarnaast geld over te houden voor de huishoudportemonnee," zeiden Hoekstra en Wiebes er destijds over.

We spreken met mensen achter projecten die kans maken op de subsidie. Voorzitter van het Nationaal Groeifonds Jeroen Dijsselbloem is in de studio.