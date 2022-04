Bouhanni nog altijd in shock na bizarre botsing met wandelaar: 'Een nachtmerrie'

Het was een opmerkelijk incident maandag in de Ronde van Turkije - en één met vervelende gevolgen voor wielrenner Nacer Bouhanni. De 31-jarige sprinter van Arkéa Samsic botste op een wandelaar en hield daar onder meer een breuk in zijn eerste halswervel aan over. "Ik zie het beeld steeds weer voor me, het is een nachtmerrie."

Een nietsvermoedende man was op het parcours terechtgekomen tijdens de tweede etappe van de Ronde van Turkije, tussen Selçuk en Alaçati. Toen hij een motor voorbij zag razen, keek hij om, maar het aanstormende peloton was op dat moment al akelig dichtbij. Een toeschouwer probeerde de wandelaar nog weg te trekken, maar een botsing was niet meer te voorkomen.

In shock

"Ik ben nog steeds in shock door de enorme snelheid waarmee ik de man heb aangereden", laat Bouhanni vier dagen na het incident op Instagram weten. "We zaten op ongeveer 55 kilometer per uur toen het gebeurde en ik kon niet meer anticiperen."