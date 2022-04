NOS en regionale omroepen gaan nauwer samenwerken

Er wordt gezocht naar een werkwijze waarop journalistiek bewuster kan worden bedreven. De omroepen willen meer oog voor dieperliggende oorzaken en trends, en minder voor incidenten. Het doel van de verdere samenwerking is dat het publiek zich beter herkent in de journalistieke keuzes die gemaakt worden.

In een verklaring stellen de initiatiefnemers dat spanningen in de samenleving toenemen door de groeiende polarisatie. "De onafhankelijke pluriforme nieuwsvoorziening staat steeds meer onder druk." Een sterke publieke samenwerking tussen de NOS en regionale omroep is daarom noodzakelijk om een divers medialandschap te houden, klinkt het.

De NOS en regionale omroepen gaan daarom meer samenwerken aan de voorkant van het journalistieke proces. Ook wordt er ingezet op gezamenlijke onderzoeksjournalistiek. Daarnaast worden talentontwikkeling en opleidingen gebundeld in een gezamenlijke 'academy', waarin de kennis en ervaring van de NOS wordt gedeeld met de regionale collega's. Verder komt er een structurele uitwisseling van personeel.

Met de alliantie willen de NOS en de dertien regionale omroepen de publieke nieuwsvoorziening versterken. "Met betrouwbaar en ongebonden nieuws dat geworteld is in de samenleving willen ze tegenwicht beiden aan de groeiende invloed van Big Tech (Google, Apple, Facebook, YouTube, Netflix, etc.), aan het risico dat mensen niet meer buiten hun eigen nieuwsbubbel komen en aan de groeiende stroom van (soms bewust) misleidende informatie", staat in een persbericht.

Beide partijen "versterken en vullen elkaar aan", staat in de verklaring. De regionale omroepen zitten in de haarvaten van hun eigen regio's, de NOS is als grootste onafhankelijke journalistieke organisatie juist in andere sectoren goed vertegenwoordigd. "De optelsom leidt tot een toekomstbestendig binnenlandse nieuwsvoorziening."

Visiedocument

Vanmiddag tekenen algemeen directeur Gerard Timmer van de NOS en Omroep Gelderland-directeur Guus van Kleef (namens alle dertien regionale omroepen) een visiedocument om de alliantie te bekrachtigen.

Om de intensievere samenwerking mogelijk te maken, moet ook op technisch gebied worden geïnnoveerd. Zo kunnen agenda's en nieuwsonderwerpen overzichtelijk worden uitgewisseld als de systemen op elkaar aansluiten. Ook wordt gedacht aan een nieuw te ontwikkelen app.