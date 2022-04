Nederlandse Patriots op weg naar Slowakije

Op dit moment zijn 150 Nederlandse militairen met Patriot-luchtafweersystemen vanaf de Limburgse Luitenant-generaal Bestkazerne onderweg naar Slowakije. Zij worden daar samen met Duitse troepen gestationeerd om "het NAVO-verdragsgebied en de bevolking te beschermen tegen eventuele inkomende raketten", aldus defensie.

Slowakije stuurt op haar beurt S-300 luchtafweersystemen naar Oekraïne. En die lijken in functie erg op de Patriot-systemen. Dat wekt de suggestie van een simpel een-tweetje, waarbij Nederland Patriots levert aan Slowakije, in ruil waarvoor Slowakije luchtraketten doorschuift naar Oekraïne. Maar waar de Amerikaanse regering dat wel openlijk doet, is daar volgens Nederland in dit geval geen sprake van.

Het ministerie van Defensie stelt dat het hier echt gaat om levering van wapensystemen op verzoek van de NAVO, aan de NAVO. "Dat staat los van het besluit van Slowakije om het S-300 luchtafweersysteem aan Oekraïne te leveren", stelt een woordvoerder desgevraagd. "Ook als Slowakije besloot om dat niet te doen, zou Nederland met het Patriot-luchtverdedigingssysteem naar Slowakije gaan."

Dat Nederland wapensystemen of troepen levert aan de NAVO, net zoals ze dat vanaf vandaag in Slowakije gaat doen, is geen uitzondering: