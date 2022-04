Abdeslam op aanslagen-proces: 'Ik bedacht me toen ik met bomgordel in café was'

Terreurverdachte Salah Abdeslam bedacht zich in 2015 toen hij met een bomgordel om in een café was. Dat zei hij gisteren tijdens het proces over de aanslagen in Parijs in de rechtbank in de Franse hoofdstad. Het was de eerste keer dat Abdeslam toegaf dat het de bedoeling was om zichzelf in een café op te blazen.

De hoofdverdachte en enige overlevende verdachte van de aanslagen zei dat hij als opdracht had gekregen om zijn bomgordel in een café in het 18e arrondissement te laten afgaan, maar dat hij daar eenmaal binnen van afzag. "Ik ga dat café binnen, bestel een drankje, kijk naar de mensen om me heen en zeg tegen mezelf: Nee, ik ga het niet doen", verklaarde hij.

Volgens het Openbaar Ministerie explodeerde de bomgordel niet vanwege een technisch defect.

Zwijgrecht

Eerder maakte de 32-jarige Abdeslam gebruik van zijn zwijgrecht. Woensdag zei hij dat hij zich "niet gehoord voelde", en dat hij zich nu wel ging uitspreken omdat het de laatste keer was dat hij die gelegenheid had, schrijft Le Monde.

Abdelhamid Abaaoud, het brein achter de aanslagen, had Abdeslam verteld dat die zich moest opblazen. "Het was een schok voor me. Uiteindelijk accepteerde ik", zei Abdeslam, die eerder dacht dat hij naar Syrië zou vertrekken.

Technisch defect

Nadat hij zich had bedacht in het café, bracht Abdeslam nog een paar uur in Parijs en een voorstad door, waarna twee vrienden hem kwamen halen en hem meenamen naar Brussel. Daar werd hij in maart 2016 opgepakt.

Bij de aanslagen op 13 november 2015 richtten terroristen een bloedbad aan dat het leven kostte aan 130 mensen. De meeste slachtoffers vielen in concertzaal Bataclan. De aanslagen werden opgeëist door terreurbeweging IS.

Het megaproces met 20 verdachten, 100 getuigen en 300 advocaten ging in september van start.