Hotelmanager 'Hotel Rwanda' opgepakt voor terrorisme

Paul Rusesabagina, de hotelmanager die tijdens de volkerenmoord in Rwanda in 1994 meer dan duizend mensen redde, is opgepakt op verdenking van terrorisme. Mogelijk is zijn aanhouding politiek gemotiveerd.

"Rusesabagina heeft al vaker gezegd dat de regering van Rwanda een lastercampagne tegen hem voert", zegt correspondent Elles van Gelder. "Hij zou een politiek doelwit zijn, wegens zijn felle kritiek op het regime van president Paul Kagame. Die uit hij al jaren. Dat valt in deze zaak zeker niet uit te sluiten. Het regime staat erom bekend dat critici de mond worden gesnoerd en gevangen worden gezet. Dat gebeurt er regelmatig."

Hotel Rwanda

In 1994 slaagde Rusesabagina er als manager van Hotel des Mille Collines in Kigali in om bijna 1300 Tutsi's en gematigde Hutu's te redden uit de handen van moordlustige milities. In 2004 werden zijn daden verfilmd in de voor meerdere Oscars genomineerde film Hotel Rwanda.

In de video hieronder wordt uitgelegd wat er gebeurde tijdens de genocide in Rwanda: