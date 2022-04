Daling CO2-uitstoot stokt: kolencentrales stoten 70 procent meer CO2 uit

De vier kolencentrales in Nederland hebben vorig jaar 69 procent meer CO2 uitgestoten dan het jaar daarvoor. Mede daardoor is er een einde gekomen aan de daling van de uitstoot in Nederland die in 2015 was ingezet. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit. De uitstootdaling is omgezet in een minieme stijging van 0,03 procent. De grootste kolencentrale van Nederland, die van RWE in de Eemshaven, stootte zelfs meer dan twee keer zoveel uit: 5,3 megaton vorig jaar in plaats van 2,5 Mton in 2020. Samen waren de kolencentrales goed voor 7 procent van de totale uitstoot in Nederland.

Uitstoot Nederlandse kolencentrales - NOS

Mark Bressers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) noemt de cijfers teleurstellend. "Na jaren van een geleidelijke afname van de CO2-uitstoot in Nederland, zien we nu dat die ontwikkeling is gestopt. Dat is erg jammer. Want de uitstootniveaus moeten omwille van het klimaat natuurlijk verder naar beneden." Hoge gasprijs De belangrijkste oorzaak van de toegenomen uitstoot is de hoge aardgasprijs, waardoor steenkool nu weer aantrekkelijk is. Omdat er bij het verstoken van steenkool meer CO2 vrijkomt dan bij aardgas, moeten bedrijven wel meer uitstootrechten kopen. Bedrijven zijn daartoe verplicht voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Dit jaar zal de situatie waarschijnlijk weer anders zijn, want vanaf 1 januari mogen kolencentrales maar maximaal 35 procent van hun capaciteit benutten. "Klaarblijkelijk hebben bedrijven vorig jaar de keuze voor meer steenkool gemaakt vanwege de gestegen gasprijs. Opmerkelijk is wel dat vorig jaar ook de prijs van uitstootrechten relatief hoog was. Maar blijkbaar woog dat niet op tegen de prijs van aardgas", zegt Bressers.

In Nederland vallen 343 bedrijven onder het Europese Emissiehandelssysteem ETS. Samen zijn die verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale uitstoot in Nederland.