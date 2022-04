Cuba Gooding jr. legt bekentenis af na aantijgingen seksueel wangedrag

De Amerikaanse acteur Cuba Gooding jr. heeft voor het eerst een bekentenis afgelegd in een zaak over seksueel wangedrag die hem al jaren achtervolgt. Gooding erkent dat hij in 2018 in een nachtclub in New York een medewerkster ongevraagd heeft gezoend. Ook een aantal andere vrouwen beschuldigt Gooding van aanranding.

De acteur, die een Oscar won voor zijn rol in de film Jerry Maguire (1996), bood ook zijn excuses aan aan enkele slachtoffers. Die excuses maken deel uit van een schikking waardoor hij een celstraf zou ontlopen, berichten Amerikaanse media.

MeToo-beweging

Gooding (54) zegt in een verklaring dat hij nooit heeft gewild dat iemand zich ongemakkelijk voelt door zijn aanrakingen. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag in nachtclubs in New York in 2018 en 2019. Hij zou een vrouw bij haar borsten hebben vastgepakt "alsof ik een stuk vlees was voor bij het diner". Een andere vrouw zou hij in haar billen hebben geknepen. Gooding heeft alleen het ongevraagd zoenen bekend.

Aanvankelijk wees de acteur alle beschuldigingen van de hand. Zijn advocaten hadden aangevoerd dat "overijverige aanklagers zich hadden laten meeslepen door de MeToo-beweging"; van normaal gedrag zouden ze een misdrijf hebben gemaakt.

Gooding wordt ook nog beschuldigd van verkrachting van een vrouw in 2013 in New York. Daarvoor loopt er een aparte zaak tegen hem. De acteur bestrijdt deze aantijgingen.