Russisch oorlogsschip 'ontruimd na explosie', Oekraïne claimt aanval

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat er aanzienlijke schade is op het oorlogsschip Moskva. Dat is het meest belangrijke schip van de Russische marine in de Zwarte Zee. Volgens Rusland was er een brand op het vlaggenschip, waarna munitie is ontploft. De bemanning zou zijn geëvacueerd.

De Oekraïense gouverneur van de regio Odessa en Oekraïense media meldden uren eerder dat het schip was getroffen door Oekraïense raketten. Het zou daarbij gaan om Neptune-kruisraketten.

De Russen bevestigen niet dat het schip is aangevallen; de oorzaak van de brand zou nog onderzocht moeten worden. Aan boord waren volgens Oekraïne 500 militairen, maar ook dat is niet bevestigd door Rusland.

'Groot verlies'

Ongeacht welke lezing waar is, de explosie aan boord zal het schip waarschijnlijk onbruikbaar hebben gemaakt. Mogelijk is het zelfs al gezonken. Dat zou een enorme klap betekenen voor de Russische strijdkrachten, zeggen analisten in Amerikaanse media.

Alleen al vanwege de slagkracht van het schip zouden de gevolgen groot zijn. Het schip is uitgerust met een arsenaal aan raketten om allerlei doelwitten uit te schakelen: van onderzeeërs tot straaljagers en gronddoelwitten. Aanvullend zou het ook een enorme dreun zijn voor het, verondersteld al lage, moreel van de Russische troepen.

De Moskva werd begin jaren 80 gebouwd in de Oekraïense stad Mykolajiv. De Moskva speelde vanaf 2015 een belangrijke rol bij de Russische militaire operatie om de Syrische leider Assad in het zadel te houden.

Slangeneiland

Het oorlogsschip kwam ook aan het begin van de oorlog in Oekraïne in het nieuws. Het lag voor de kust van Slangeneiland in de Zwarte Zee en vroeg de Oekraïense grenswachten op het eiland om zich over te geven. Op vrijgegeven audiofragmenten was te horen dat de Oekraïners "krijg de klere" naar de Russen riepen.

De grenswachten werden vervolgens gevangengenomen. Aanvankelijk meldde Oekraïne dat ze allemaal waren gedood, maar dat bleek achteraf niet te kloppen.

Vorige maand zei Oekraïne dat het een ander Russisch oorlogsschip, de Orsk, had vernietigd. Dat lag toen in de haven van Berdjansk aan de Zee van Azov, ten noordoosten van de Zwarte Zee. Moskou heeft het bericht niet bevestigd.