Brand en explosie op Russisch oorlogsschip, Oekraïense gouverneur meldt aanval

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat er aanzienlijke schade is op het oorlogsschip Moskva, dat in de Zwarte Zee ligt. Volgens Rusland was er een brand op het schip, waarna munitie is ontploft. De bemanning zou zijn geëvacueerd.

De Oekraïense gouverneur van de regio Odessa en Oekraïense media meldden uren eerder dat het schip was getroffen door Oekraïense raketten.

De Russen bevestigen dat niet; de oorzaak zou nog onderzocht moeten worden. Aan boord waren volgens Oekraïne 500 militairen, maar ook dat is niet bevestigd door Rusland. De Moskva geldt als het vlaggeschip van de Russische vloot in de Zwarte Zee.

Het oorlogsschip kwam ook aan het begin van de oorlog in Oekraïne in het nieuws. Het lag voor de kust van Slangeneiland in de Zwarte Zee en vroeg de Oekraïense grenswachten op het eiland om zich over te geven. Op vrijgegeven audiofragmenten was te horen dat de Oekraïners 'krijg de klere' naar de Russen riepen.