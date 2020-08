Meer jongeren in de bijstand: 'Bijna niemand kan een baan krijgen'

Door de coronacrisis komen steeds meer jongeren in de bijstand terecht, meldde het CBS vandaag. Hun flexibele contracten in bijvoorbeeld de horeca of uitzendbranche zijn niet verlengd en omdat ze nog weinig WW-rechten hebben opgebouwd ontvangen ze die uitkering maar kort.

Maar door hun flexibiliteit vinden ze wel snel weer werk als de economie aantrekt, zeggen economen van bijvoorbeeld het CBS.

Die flexibiliteit van jongeren op de arbeidsmarkt, herkent ook Leo van Loon. Met het project Buzinezzclub begeleidt hij al tien jaar jongeren uit Rotterdam, Utrecht en Eindhoven uit de bijstand naar een baan, eigen bedrijf of opleiding. "Wij geloven in maakbaarheid", zegt Van Loon. "Zelfs als je 5-0 achterstaat, heb je het zelf in de hand of je de wedstrijd wint."

Maar niet alle jongeren vinden zomaar weer een baan als de economie over de coronacrisis heen is, vult de Eindhovense vestigingsmanager Brahim Amjahad aan. Met name de laagst geschoolde jongeren kunnen nog lang last hebben van de crisis. Niet omdat er geen banen zijn die bij hun opleidingsniveau passen, maar omdat die banen vaak naar werkzoekenden met een hoger opleidingsniveau gaan. "Ze duwen zo lagergeschoolden uit de arbeidsmarkt."

Wij spraken twee jongeren die tijdens de crisis in de bijstand terechtkwamen:

'Overal hebben ze al te veel sollicitaties binnen'

Voor coronatijd werkte Kennedy Niles (20) via een uitzendbureau op festivals. Het plan was dat hij nu zou beginnen aan een mbo-opleiding podium- en lichttechniek. "Maar door corona waren er minder opleidingsplekken." En dus moest hij opnieuw op zoek naar werk.