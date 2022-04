Minister Schouten tegen werkgevers: 'Kijk waar lonen omhoog kunnen'

Niet alleen het kabinet moet maatregelen nemen om het verlies van koopkracht voor lage inkomens te compenseren, ook werkgevers moeten kijken wat zij kunnen doen. Dat zegt minister Carola Schouten voor Armoedebeleid in Nieuwsuur.

De inflatie is torenhoog en de koopkracht gaat dit jaar achteruit. Het kabinet bekijkt hoe mensen gecompenseerd kunnen worden. Maar volgens Schouten is niet alleen het kabinet aan zet. Ze wil dat het gesprek over lonen ook wordt gevoerd.

"Dat is vooral een gesprek voor sociale partners: wat voor ruimte zit daar nog? We zien dat de lonen vaak een beperkte stijging hebben. In sectoren waar het mogelijk is moet je kijken welke ruimte daar nog zit."

Het kabinet heeft ter overbrugging een pakket van zes miljard euro afgesproken om de problemen te kunnen dempen, benadrukt Schouten. "Er staat nog lastenverlichting op de planning. Gemeentes zijn goed bezig met schuldhulpverlening. Maar kijk als werkgever ook wat er kan. Dat is een gesprek voor aan de CAO-tafel. Maar ik denk dat zo iedereen zijn rol moet spelen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, niet alleen van één partij alleen."

'Iets armer'

Gemeenten, energiebedrijven en schuldhulpverleners maken zich zorgen over een grote groep mensen met lagere middeninkomens die worden geraakt door de hoge energieprijzen, maar niet in aanmerking komen voor de energietoeslag van 800 euro.

Begin april zei premier Mark Rutte dat we voor een deel moeten accepteren dat Nederlanders "iets armer" worden. Het kabinet kan de gevolgen van de snelle prijsstijgingen niet voor iedereen verzachten, waarschuwde hij.

De vier regeringspartijen bereiden op dit moment de Voorjaarsnota voor, waarin ze onder meer bespreken hoe het verlies aan koopkracht kan worden gecompenseerd. Schouten kan nog niks over mogelijke maatregelen zeggen, omdat de onderhandelingen nu lopen.

"De vraag is: hoe krijg je het zo snel mogelijk zo gericht mogelijk bij de mensen terecht. Tot nu toe waren de maatregelen niet heel gericht, maar wel het snelste wat we nu kunnen doen. Ik denk dat we in augustus moeten kijken hoe we de belastingverlaging, waar deze groep het meest aan heeft, gaan vormgeven."