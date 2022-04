Manchester City wankelt door vechtlust Atlético Madrid, maar houdt stand (0-0)

Manchester City heeft Atlético Madrid uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League. In een duel dat tam begon en vurig eindigde leek City niet echt te willen en Atlético niet echt te kunnen. Na een 1-0 overwinning in Manchester had City in Madrid genoeg aan 0-0. Atlético vocht - bijna letterlijk - voor wat het waard was, en dat bleek niet genoeg.

Vaak bleken outsiders voor de titel lastige klanten voor City in de achtste of kwartfinales van de Champions League. In 2017 ging het mis tegen Monaco, in 2019 tegen Spurs, in 2020 struikelde het over Lyon. Vorige week ging het tegen Atlético Madrid ook niet vanzelf.