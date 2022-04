Politie geeft video vrij van doodschieten zwarte arrestant in Michigan

De politie van Grand Rapids in de Amerikaanse staat Michigan heeft een video vrijgegeven waarop te zien is dat een witte politieagent een zwarte arrestant die op zijn buik op straat ligt, van achteren in het hoofd schiet.

Daar ging een lange worsteling aan vooraf. De arrestant zou daarbij de taser van de agent bemachtigd hebben, maar dat is op de video niet goed te zien. Dan trekt de agent die inmiddels bovenop de arrestant zit zijn wapen en haalt de trekker over.

De opname is op 4 april door iemand met een telefoon gemaakt. De politie had het slachtoffer, de 26-jarige Patrick Lyoya, aangehouden omdat er iets mis zou zijn met zijn kentekenplaat. Lyoya ging er te voet vandoor. Op de eerste beelden waarop hij te zien is, probeert de agent de man te overmeesteren. Nadat het schot is gevallen, telefoneert de agent met iemand, vermoedelijk met een collega.