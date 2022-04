Liverpool kan zich B-ploeg permitteren om Benfica te elimineren in Champions League

Liverpool heeft zich zoals verwacht soepeltjes bij de laatste vier in de Champions League geschaard. Na de 3-1 uitzege van vorige week bij Benfica kwam op eigen veld plaatsing voor de halve finales niet meer in gevaar. De return op Anfield eindigde onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük in 3-3. In de halve eindstrijd moeten de Reds het opnemen tegen Villarreal, dat dinsdag verrassend Bayern München elimineerde. De vijfvoudig Europacup 1/Champions League-winnaar begint eind april met een thuiswedstrijd. Geen Van Dijk Liverpool-manager Jürgen Klopp had zijn formatie tussen de twee topduels met Manchester City - afgelopen zondag voor de competitie (2-2) en komende zaterdag in de halve finales van de FA Cup - flink gewijzigd. Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah en Sadio Mané stonden een week geleden in Lissabon nog in de basis, maar begonnen nu op de bank.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük - AFP

Benfica, dat in de achtste finales Ajax uitschakelde, moest het minder vrijwillig doen zonder Rafa Silva. Een blessure hield de assistkoning buiten de ploeg, die in de eigen competitie ver achter FC Porto en Sporting Portugal op de derde stek vertoeft en daarom alle pijlen op de Champions League gericht had. Het eerste gevaar kwam dan ook van een Benfica-voet. Een uithaal van de Braziliaan Everton na een klein kwartier zeilde maar net naast het doel van doelman Alisson, de enige speler die bij alle tien Champions League-wedstrijden van Liverpool dit seizoen bij de aftrap op het veld stond. Weer Konaté De openingstreffer viel echter aan de andere kant en net als vorige week kwam die van het hoofd van Ibrahima Konaté. De Fransman torende bij een hoekschop van voormalig Willem II-speler Kostas Tsimikas hoog tussen drie Benfica-verdedigers uit en legde de bal in de hoek.

Ibrahima Konaté, maker van de 1-0 - AFP

Oud-Ajacied Jan Vertonghen voorkwam zonder daar erg in te hebben met zijn rug dat Roberto Firmino nog voor het eerste halfuur verstreken was de marge naar twee gekopt had. In plaats daarvan stond kort daarop de 1-1 op het scorebord. De 20-jarige Gonçalo Ramos dook plots vrij voor Alisson op en plaatste de bal in de uiterste hoek. Maar Liverpool bleef, ondanks al die 'invallers', de betere ploeg en met een geweldige sliding voorkwam Alejandro Grimaldo nog voor de pauze dat Firmino bij een uitbraak de meegelopen Luis Díaz bereikte voor een intikker en dus de 2-1. Benfica knokt zich terug Die kwam er na rust alsnog. Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos, die eerder in het duel een paar keer goed ingreep, liet de bal los, waarna Vertonghen opruimde, maar de bal bij Diogo Jota terechtkwam. De Portugees in Engelse dienst vond Firmino, die eenvoudig de 2-1 kon laten aantekenen. De Braziliaan nam halverwege de tweede helft ook de 3-1 voor zijn rekening, opnieuw op aangeven van Tsimikas.

Darwin Núñez (rechts) zet Benfica naast Liverpool - EPA