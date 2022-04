'Financiële plannen kabinet voortaan in lente bekendmaken'

Het kabinet overweegt om de financiële plannen voor het volgende jaar niet meer op Prinsjesdag bekend te maken, maar in het voorjaar. Dat schrijft minister Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Op die manier zou het parlement meer tijd hebben om zich in plannen te verdiepen.

De Raad van State en een studiegroep werken al langer aan aanbevelingen om de gang van zaken rond de begroting te verbeteren. Het kabinet heeft nu verschillende scenario's uitgewerkt, waaronder het naar voren schuiven van de bekendmaking van de plannen.

Het gaat er volgens Kaag niet om dat in het voorjaar al de hele miljoenennota en de volledige begroting voor het volgende jaar af moeten zijn. Maar het publiceren van voorstellen rond die tijd zou wel veel voordelen kunnen hebben.

Geen nieuws op Prinsjesdag

Prinsjesdag kan blijven bestaan, maar de invulling ervan zou dan veranderen, aldus Kaag. Zo zou de dag zelf minder nieuws bevatten en ook de Troonrede zou anders kunnen zijn.

Partijen in de Kamer hebben al vaker gezegd dat er maar weinig tijd is voor de behandeling van alle wetswijzigingen en beleidsplannen, na de bekendmaking van alle plannen op Prinsjesdag. Door de plannen al eerder vrij te geven, is er meer tijd voor het parlement om met aanvullingen en wijzigingen te komen.

Ook de inhoud van het Belastingplan (met aangepaste belastingwetten) zou in sobere vorm eerder kunnen worden gedeeld met de Kamer, stelt Kaag. Een mogelijk probleem is dat het effect van sommige plannen op de uitvoeringsorganisaties, waaronder de Belastingdienst, dan nog niet helemaal duidelijk is.

Het kabinet bestudeerde ook andere varianten, waaronder de verplaatsing van Prinsjesdag zelf naar het voorjaar, maar geeft daar niet de voorkeur aan, onder meer omdat die varianten niet synchroon lopen met de Europese begrotingen. Kaag schrijft dat ze graag met de Kamer in gesprek wil over de mogelijke veranderingen.