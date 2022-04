Oud-NAVO-baas: in mijn tijd was toetreding Zweden en Finland ondenkbaar

De oorlog in Oekraïne vormt volgens voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer een "absolute breuklijn" met het directe verleden in Europa. Wat in zijn tijd als secretaris-generaal van de NAVO nog volstrekt ondenkbaar was, gebeurde vandaag. De premiers van Zweden en Finland kondigden de aanvraag van het lidmaatschap aan. De Hoop Scheffer denkt niet dat de Russische president Vladimir Poetin rekening hield met dit scenario. "Niet alleen zien we een ongehoorde en ongekende solidariteit binnen de NAVO en binnen de Europese Unie zoals zelden tevoren vertoond. Ik denk ook niet dat Poetin rekening heeft gehouden met wat nu mogelijk staat te gebeuren, namelijk dat de NAVO zich met twee belangrijke landen uitbreidt." De buurlanden Zweden en Finland bleven tot nu toe altijd neutraal. Rusland ziet verdere uitbreiding van de NAVO als een bedreiging. Proces frustreren "De Zweden en Finnen hebben in de gaten dat deze aanvalsoorlog van Rusland op Oekraïne tot een totaal ander Europa gaat leiden", zegt De Hoop Scheffer. "Ze hebben altijd gedacht dat zij met een ongebonden, neutrale status voldoende garantie hebben voor hun veiligheid. En zij zien nu Poetin op zijn agressieve wijze opereren en andere landen binnenvallen. Ze denken na hoe zij hun veiligheid kunnen organiseren." Mochten Zweden en Finland inderdaad willen toetreden tot de NAVO, dan zal Poetin er volgens hem alles aan doen om het proces te frustreren. "In de periode tussen een aanvraag en het de facto lidmaatschap zal hij zonder twijfel proberen zand in de machine te gooien. Op allerlei mogelijke manieren, bijvoorbeeld met cyberaanvallen met militaire oefeningen aan de grens."

Wat zijn de volgende stappen? Volgens Timo Koster, oud-directeur defensiebeleid van de NAVO, loopt er nu alleen een nationaal traject in Zweden en Finland. De toetredingsaanvraag is nog niet definitief. "Zodra ze hun aanvraag indienen, verwachten we dat in juni, voorafgaand aan de NAVO-top in Madrid, een heel proces in gang wordt gezet om die aanvraag te beoordelen. Dat zal vermoedelijk snel gaan, want deze twee landen voldoen waarschijnlijk aan alle criteria op het gebied van democratie, corruptie, maar ook militaire slagkracht." "Dan nog is er goedkeuring nodig van alle parlementen van dertig lidstaten. In theorie kunnen er nog landen tegenstemmen. Ik heb de indruk dat Finland en Zweden hun huiswerk wel hebben gedaan. Ze hebben in die hoofdsteden afgetast of er weerstand was. Maar zelfs als alle voorbereidende stappen goed zijn gezet, duurt het nog een hele tijd." "Poetin zal kijken of hij nog een land om krijgt, bijvoorbeeld Hongarije. Dat land is niet zo'n stevige bondgenoot als wij het graag zouden willen."