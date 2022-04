Nog meer aanpassingen in OMT-adviezen door ministerie

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft meer aanpassingen gedaan in OMT-adviezen dan eerder al bekend werd door onderzoek van Nieuwsuur. Dat valt op te maken uit aanvullende stukken die het ministerie vandaag onder druk van de Tweede Kamer openbaar heeft gemaakt.

Nieuwsuur berichtte eerder over een aantal belangrijke wijzigingen in de eerste paar maanden van de coronacrisis - stukken over latere periodes gaf het ministerie vooralsnog niet vrij. Het ging om kleine wijzigingen in de tekst, maar wel met grote maatschappelijke gevolgen. Het ministerie, zo bleek uit interne e-mails, zwakte bijvoorbeeld met een klein tussenzinnetje een advies af om mondmaskers in de ouderenzorg te dragen. Ambtenaren vreesden anders voor een "run" op die spullen.

De Tweede Kamer stelde verschillende vragen over de kwestie. Immers: het OMT is een onafhankelijke groep experts, dat wetenschappelijke adviezen publiceert. De politiek dient zich daar niet in te mengen. Het kabinet had ook altijd beweerd dat er geen sprake was van politieke inmenging.

'Verduidelijkingen'

VWS-minister Ernst Kuipers zei dat ambtenaren slechts "verduidelijkingen" in de tekst hadden voorgesteld, en dat het RIVM, dat het OMT voorzit, die bovendien had overgenomen. De wetenschap was het er dus mee eens geweest. Toch bleek uit het onderzoek van Nieuwsuur dat het RIVM, bij monde van OMT-voorzitter Jaap van Dissel, de betrokken OMT-leden niet over de wijzigingen had geraadpleegd. Het had er zelfs alle schijn van dat Van Dissel de geheime OMT-notulen achteraf had aangepast, in lijn met de politieke aanpassingen. OMT-leden hadden zo beperkt zicht op wat er precies gebeurde met hun adviezen.

De Kamer vroeg het ministerie daarom om álle concept-OMT-adviezen inclusief de door ambtenaren voorgestelde tekstsuggesties openbaar te maken. Minister Kuipers zei eerst dat dat niet kon. Men zou honderdduizenden documenten door moeten lopen: de situatie op het departement moest wel "hanteerbaar" blijven. Maar de Kamer accepteerde dat niet, en Kuipers bond in. Vandaag, een maand later, plaatst het ministerie 414 pagina's online met "tekstsuggesties en vragen" bij de adviezen. Het zijn conceptadviezen met daarbij in 'track changes' toegevoegde zinnen van ambtenaren.

Opvallend genoeg ontbreken in de stukken een aantal interne e-mails van ambtenaren onderling, die wél (grotendeels zwartgelakt) bij de WOB-stukken over de eerste paar maanden zijn geleverd. Juist uit die e-mails kon Nieuwsuur opmaken wat de inhoudelijke politieke afwegingen van ambtenaren waren om een bepaalde wijziging voor te stellen (de angst voor een "run" op mondmaskers, bijvoorbeeld). Het lijkt er dus op dat een deel van de interne communicatie over gewenste politieke aanpassingen in het advies van de deskundigen niet is verstrekt aan de Kamer.

Dit artikel wordt nog aangevuld. Hier is het eerdere onderzoek van Nieuwsuur terug te lezen, en hieronder staan een aantal opvallende aanpassingen die uit de vandaag geopenbaarde stukken naar voren komen.