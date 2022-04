Floriade officieel geopend door koning Willem-Alexander

De wereldtuinbouwtentoonstelling is eens per tien jaar in Nederland. Het evenement is een samenwerking van de Nederlandse tuinbouwsector met 200 deelnemers uit binnenland en buitenland, zoals niet-gouvernementele organisaties en Aeres Hogeschool.

Vanwege financiële tegenvallers was het enige tijd niet zeker of de tentoonstelling wel kon doorgaan. De gemeente besloot het evenement te redden met een extra investering van ruim 16 miljoen euro, maar vorig jaar vroeg de organisatie nog eens om 15 miljoen euro extra. Hoeveel geld uiteindelijk precies in het evenement is gestoken, is niet duidelijk.

Morgen gaat de Floriade open voor het publiek. De wereldtuinbouwtentoonstelling duurt tot en met 9 oktober. Na de sluiting wordt het terrein een groene, autoluwe stadswijk.