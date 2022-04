Kampong draait in Euro Hockey League warm tegen Mülheim, maar verliest Kellerman

De aanvaller raakte bij een op het oog onschuldige botsing geblesseerd en verliet strompelend het veld om niet meer terug te keren. Of de belangrijke pilaar onder het spel van Kampong nog in actie kan komen tijdens deze EHL is onzeker.

De hockeyers van Kampong hebben zich zonder overmatig in te spannen geplaatst voor de kwartfinales van de Euro Hockey League in Amstelveen. In het Wagener-stadion werd Uhlenhorst Mülheim met 4-0 aan de kant gezet in de Champions League van het hockey.

Mülheim was wat van slag en dat leverde prompt de tweede treffer voor Kampong op. Het was Finn van Bijnen die in zijn eerste EHL-wedstrijd het doel vond na een fraaie aanval.

Toen Kellerman uitviel, was de eerste kans van de wedstrijd al geweest. Die was voor de nummer twee van Duitsland van vorig seizoen, maar Kampong-keeper David Harte was alert bij een verdekt schot van Henrik Mertgens.

Na rust bouwde Kampong de voorsprong gestaag uit. Eerst was het Mats Gruter die na een sterke actie van Terrance Pieters de bal in het doel tikte voor de 3-0. Vervolgens was het Gruter die zelf de aangever was bij de 4-0. Met drie verdedigers in zijn nek leverde hij de bal af bij Silas Lageman, die alleen nog maar in hoefde te tikken.

Kampong, winnaar van de EHL in 2016, mag het in de volgende ronde opnemen tegen Rot-Weiss Köln, de winnaar van 2017. Dat duel staat vrijdag op het programma. Köln is geen onbekende voor Kampong, want beide teams kwamen elkaar in de laatste negen seizoenen vijf keer tegen.