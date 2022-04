Feyenoord-coach Slot: 'Ik schat Slavia hoger in dan meeste mensen in Rotterdam'

De regel voor uitdoelpunten geldt sinds dit seizoen niet meer in de Europese toernooien, Feyenoord heeft dus nog alles om voor te spelen. In Rotterdam en omstreken wordt er al stiekem gedacht aan de halve finale en ook trainer Arne Slot is hoopvol over de kansen van zijn ploeg.

Er ging vorige week een siddering door De Kuip toen Ibrahim Traoré in de 95ste minuut voor 3-3 tekende namens Slavia Praag tegen Feyenoord. De Rotterdammers speelden een sterke wedstrijd, maar gaven hun voorsprong toch nog weg in het eerste kwartfinaleduel van de Conference League.

Slot: "Ik snap de positiviteit wel. Als je ons hebt zien voetballen in De Kuip vorige week dan heb je een team gezien dat uitstekend in staat is om dominant aanvallend voetbal te spelen."

Het is alweer de vierde keer dit seizoen dat Feyenoord en Slavia tegenover elkaar staan. In de groepsfase troffen de twee elkaar ook al. In Rotterdam won Feyenoord met 2-1 en in Praag maakte Cyriel Dessers in blessuretijd de 2-2.

'Slavia anders dan in uitwedstrijden'

Feyenoord speelde dat laatste duel een uur lang met een man minder door een rode kaart voor Guus Til. Terugkijkend op de drie eerdere duels concludeert Slot dat beide teams erg gelijkwaardig zijn.

"Dat was met name hier in Praag een prestatie, omdat we heel lang met tien man moesten spelen. Het is een ontzettend lastig team om van te winnen. Dat laten ze al seizoenen lang zien en zeker dit seizoen."

De grote kracht van de Tsjechen ligt volgens Slot vooral in de tactische discipline van de ploeg. "Ze kunnen heel goed accepteren dat als ze in een fase zitten dat de tegenstander duidelijk beter is, ze geen krimp moeten geven. Dan blijven ze met alles wat ze in zich hebben voor het resultaat gaan. Dat is wel anders dan in de Nederlandse competitie."