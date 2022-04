OM eist tot 8 jaar in drugszaak met criminele burgerinfiltrant

De inzet van criminele burgerinfiltranten raakte in opspraak door de IRT-affaire in de jaren 90, toen bleek dat de politie gecontroleerd in drugs handelde om de criminele activiteiten van Klaas Bruinsma op te sporen. De parlementaire enquêtecommissie-Van Traa oordeelde dat de politie daarmee ver buiten zijn boekje was gegaan. In 2014 werd het weer toegestaan om criminele infiltranten te gebruiken, en dit is de eerste zaak waarvan bekend is dat dat is gebeurd.