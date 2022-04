Politie Spanje meldt vondst grootste hennepplantage van Europa

In het noorden van Spanje heeft de politie naar eigen zeggen de grootste hennepplantage van Europa opgerold. De plantage in de provincie Navarra bestond uit elf velden van in totaal 67 hectare groot. Bij de operatie zijn 415.000 hennepplanten vernietigd en drie mensen aangehouden.

De eigenaar van de plantage had tegen de autoriteiten gezegd dat hij zich bezighield met industriële hennepteelt, wat is toegestaan. De politie had daar grote vraagtekens bij omdat de planten naar Zwitserland en Italië zouden gaan om verwerkt te worden tot cannabidiol (CBD). Verwerking van hennepplanten tot CBD is wel illegaal in Spanje.

De politie gaf deze beelden vrij van de hennepplantage: