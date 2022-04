Amerikaanse tiener Sheffield stunt met winst Brabantse Pijl, Cosnefroy weer tweede

De semiklassieker Brabantse Pijl, dit jaar ingeklemd tussen de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix, is gewonnen door Magnus Sheffield. De pas 19 jaar oude renner van Ineos ging na een koers over 205 kilometer, met onderweg 25 hellingen, solo over de streep in Overijsse. Hij was op vier kilometer van de streep stilletjes weggeslopen uit een kopgroep van zeven man. De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma liet de 62ste editie van de Brabantse Pijl aan zich voorbijgaan en ontbrak dus op het appel. Hetzelfde gold voor Mathieu van der Poel, die zijn zinnen heeft gezet op Parijs-Roubaix van komend weekend.

De vroege vluchters Ludovic Robeet, Aaron Van Poucke en Ander Okamika kregen in de regen aanvankelijk alle ruimte van het peloton, maar werden op ruim zestig kilometer van de meet alsnog in de kraag gegrepen. Dat was het sein voor de kanshebbers op de zege om het tempo op te voeren. Michal Kwiatkowski, afgelopen zondag de beste in de Amstel Gold Race, behoorde tot mannen die niet konden volgen. Nadat het peloton in twee stukken was gebroken, bleek wereldkampioen Julian Alaphilippe, de winnaar van de Brabanste Pijl in 2020, de voornaamste afwezige in de eerste groep. Benoît Cosnefroy, die zich zondag even winnaar van de Gold Race waande, had zich wel bij de voorsten weten te nestelen. Het gaatje bedroeg op 40 kilometer van de meet een dikke halve minuut.

Problemen met de voorband kostte Dylan Teuns zijn plek in de kopgroep. Op de kasseien van de Hertstraat lette Remco Evenepoel even niet op. Hij moest een gaatje laten en was terstond, net als Warren Barguil en Victor Campenaerts, tot achtervolgen gedwongen. De inspanning was niet voor niets: net voor de beklimming van de Moskesstraat was de aansluiting een feit. Nadat Campenaerts alsnog had moeten lossen en het ook Robert Stannard te hard ging, reden er zeven man aan kop: de eenlingen Evenepoel, Cosnefroy, Barguil, Tim Wellens en het Ineos-trio Magnus Sheffield, Ben Turner en Tom Pidcock, de winnaar van vorig jaar. Met het ingaan van de laatste ronde en nog 22 kilometer voor de wielen, fietste het peloton op een minuut achterstand. Bij de doorkomst van de meute ging door een onhandige manoeuvre van een volgwagen een aantal renners onderuit, onder wie Alaphilippe. De Fransman greep naar zijn schouder, maar kon uiteindelijk toch zijn weg vervolgen. Weer problemen Evenepoel Op de Hertstraat verloor Evenepoel opnieuw de aansluiting omdat hij op de kasseien bleef fietsen, terwijl de anderen voor het beter te berijden gootje kozen. De 22-jarige Belg herstelde de schade echter eenvoudig en achterhaalde ook Cosnefroy en Sheffield die een kleine voorsprong hadden genomen.

De ellende stopt niet: Julian Alaphilippe valt door eigen volgwagen (maar ontsnapt aan blessures?) https://t.co/gwTcb0HPqW #BP22 pic.twitter.com/dybNsF1B0p — Sporza 🚴 (@sporza_koers) April 13, 2022