Dodental door noodweer en overstromingen in Zuid-Afrika opgelopen naar 259

De zware regenval en de daarop volgende overstromingen in de Zuid-Afrikaanse regio KwaZulu-Natal hebben inmiddels het leven gekost aan zeker 259 mensen, melden de autoriteiten. Tientallen mensen worden nog vermist. Ook is er veel materiële schade. Gisteren werden nog 45 doden gemeld.

In de oostelijk gelegen provincie, waarin ook de belangrijke havenstad Durban ligt, heeft het dagenlang fors geregend. In sommige gebieden regent het nog steeds stevig, maar de Zuid-Afrikaanse weerdienst verwacht dat de ergste regenval nu snel voorbij is.

Het noodweer heeft geleid tot enorme verwoestingen aan infrastructuur. Modderstromen hebben het verkeer tot stilstand gebracht. Volgens persbureau AFP is van sommige wegen niets meer over, en zijn alleen de verkeerslichten nog te zien. In de haven zijn containers omgevallen. In de hele provincie zijn volgens premier Zikalala duizenden huizen beschadigd.

Hulp van het leger

President Ramaphosa van Zuid-Afrika heeft bij een bezoek aan het gebied hulp toegezegd. Het Zuid-Afrikaanse leger is daarvoor ingezet. "U bent niet alleen", zei hij. "Alles wat we kunnen doen om u te helpen zullen we doen." Hij beschrijft de ramp als een gevolg van de natuur.

Door de grote schade aan de infrastructuur verloopt het reddingswerk moeizaam. Duizenden mensen moeten noodgedwongen overnachten in de noodopvang.