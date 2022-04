Feyenoord-vrouwen debuteren 14 mei in De Kuip met eredivisiewedstrijd tegen Ajax

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in de eredivisie voor vrouwen wordt op zaterdag 14 mei in De Kuip gespeeld. Dat is een primeur: normaal gesproken werken de Feyenoord-vrouwen hun eredivisiewedstrijden af op trainingscomplex Varkenoord.

Feyenoord is bezig aan zijn eerste seizoen in de eredivisie en strijdt achter koploper FC Twente en nummer twee Ajax om de derde plek in de competitie. In oktober eindigde de eerste Klassieker in Rotterdam in een 4-1 overwinning voor Feyenoord. Daarna won Ajax in Amsterdam met 2-0.

De komende confrontatie is de laatste speelronde van de eredivisie. Die bestaat uit negen clubs die in totaal drie keer tegen elkaar spelen.