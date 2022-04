Nood onder inwoners Shanghai groeit door wekenlange lockdown

Honger, protesten en dode dieren: de lockdown in Shanghai eist van veel mensen een tol. De miljoenenstad zit sinds eind maart op slot vanwege de oplopende coronabesmettingen. De Chinese overheid hanteert een streng beleid, waardoor de inwoners niet naar buiten mogen, ook niet voor boodschappen. Op sociale media zijn verschillende vormen van protest te zien: iemand plaatst een lege koelkast op het balkon, inwoners schreeuwen noodkreten vanuit flatgebouwen en tientallen mensen plunderen een supermarkt. Dat de situatie steeds schrijnender wordt, blijkt ook uit het advies van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Niet-essentiële medewerkers van het Amerikaanse consulaat wordt gevraagd de stad te verlaten. Deze week zeiden de Chinese autoriteiten dat de lockdown stap voor stap wordt opgeheven, maar daar merken de meeste inwoners nog weinig van. 6,6 miljoen van de 25 miljoen inwoners mochten gisteren weer naar buiten, maar dat beperkte zich tot hun eigen wijk. Ook lijken sommige wooncomplexen hun bewoners nog steeds binnen te houden, schrijft persbureau AP.

China correspondent Sjoerd den Daas: "Shanghai zegt de strenge lockdown die sinds bijna twee weken voor de hele stad geldt iets te willen versoepelen. De miljoenenstad wil per buurt kijken naar het aantal nieuwe corona-infecties, en laat mogelijke versoepelingen afhangen van de resultaten van een nieuwe testronde in de stad. Waar en wanneer lockdownrestricties worden afgebouwd, blijft vooralsnog dus onduidelijk. De autoriteiten gaven aan dat er in de voorbije twee weken in elk geval geen nieuwe besmettingen mogen zijn gemeld als belangrijkste voorwaarde voor appartementencomplexen en buurten om te heropenen. In buurten waar veel besmettingen zijn, zullen inwoners voorlopig binnen moeten blijven."

Inwoners van de miljoenenstad zeggen dat ze kampen met een tekort aan voedsel en medicijnen. Voorafgaand aan de lockdown kondigde de regering aan dat het ongeveer vijf dagen zou duren, dus de inwoners hebben voor die periode eten ingeslagen. Dat de lockdown nu veel langer duurt, hadden ze niet voorzien. Beelden van eten in magazijnen dat wordt weggegooid hebben geleid tot woede. Mensen kunnen wel voedselpakketten bestellen of wachten tot er voedselpakketten door de overheid worden uitgedeeld, maar lang niet iedereen ontvangt een pakket. De Britse krant Financial Times geeft een voorbeeld van een inwoner die slechts één pakket kreeg in de afgelopen twintig dagen. Afgelopen week werden meer gezondheidswerkers en militairen naar Shanghai gestuurd om te helpen met testen en mensen in quarantaine te plaatsen. Militairen worden ingezet om relschoppers in het gareel te houden. Mensen schreeuwen uit flatgebouwen:

