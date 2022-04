Internationale drugsbende opgerold na drugsvangst in Overijssel

De politie in Overijssel heeft samen met een flink aantal collega's uit andere landen een groot internationaal drugsnetwerk opgerold. De organisatie verscheepte met containers verdovende middelen naar Europa.

De politie kwam het netwerk eind vorig jaar op het spoor, nadat bij een transportbedrijf in Overijssel een vrachtwagen was gevonden waarin meer dan driehonderd kilo hasj en twintig kilo cocaïne zaten. De lading was bestemd voor transport naar Stockholm.

De politie heeft na de vondst invallen gedaan en daarbij meer verdovende middelen en ook vuurwapens ontdekt, schrijft RTV Oost. Uiteindelijk werden 21 verdachten aangehouden, in Nederland en op Aruba. Daarbij gaat het volgens de politie waarschijnlijk om mensen uit de onder- en bovenlaag van de criminele organisatie.

In totaal nam de politie voor 1200 kilo aan verdovende middelen in beslag, met een straatwaarde van zo'n 35 miljoen euro. Al met al denkt de politie zo'n 2800 kilo harddrugs die eerder in Europese havens zijn onderschept aan de organisatie te kunnen linken. De politie schat dat de bende in een jaar honderden miljoenen heeft verdiend.