Zwaar gevallen Vader nog altijd in stabiele toestand in ziekenhuis Bilbao

Jumbo-Visma bedankt via Twitter iedereen voor het medeleven en de steun voor Vader en zijn familie. De ploeg meldt dat de renner in Bilbao goed verzorgd wordt.

Wielrenner Milan Vader ligt nog altijd in stabiele toestand in een ziekenhuis in het Spaanse Bilbao, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma. Vader kwam vrijdag zwaar ten val tijdens de Ronde van Baskenland.

Olympisch mountainbiker

Vader, die in Tokio bij de olympische mountainbikerace als tiende eindigde, is sinds kort wegrenner. In Baskenland reed hij in dienst van kopman Primoz Roglic. Zelf stond hij na de vierde etappe op de 32ste plaats.