Duitsers ontstemd dat president niet welkom was in Kiev

Duitsland is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne en steunt het land in de oorlog tegen Rusland. Die boodschap heeft de Duitse regering vandaag naar buiten gebracht, nadat gisteren duidelijk werd dat de Duitse president Frank-Walter Steinmeier niet welkom is in Kiev.

Steinmeier wilde samen met de Poolse president Duda en hun ambtgenoten uit Estland, Letland en Litouwen in Kiev steun betuigen aan Oekraïne. Maar de Oekraïense regering maakte volgens Steinmeier duidelijk dat zijn komst hij niet gewenst was.

Volgens Bild zou president Zelensky zelf hebben besloten dat Steinmeier niet hoeft te komen vanwege zijn nauwe banden met Rusland in de afgelopen jaren. Maar een woordvoerder van Zelensky ontkende dat vandaag.

Het 'nein' tegen Steinmeier maakt het nodige los in Duitsland. Veel politici in de Bondsdag uiten vandaag hun onbegrip. Bondskanselier Scholz zei op de radio dat hij het "wat irrirant" vindt dat het staatshoofd niet welkom is.

Voorzitter van de buitenlandcommissie van de Bondsdag Michael Roth (SPD) reisde met collega's van andere coalitiepartijen gisteren af naar het land - zij waren wel welkom. Roth zegt dat pas werd verteld dat de Duitse president niet welkom was, toen Steinmeier al in Polen was. Aansluitend zou de president naar Oekraïne gaan, maar dat ging dus niet door. "Het is belangrijk om in gesprek te blijven, maar ik ben wel erg teleurgesteld", zegt Roth. "Het is tegenover onze president ook niet gerechtvaardigd".

"Eerlijke woorden"

Steinmeier, in het derde kabinet-Merkel minister van Buitenlandse Zaken, onderhield goede contacten met zijn Russische collega Sergej Lavrov. Hij verdedigde tot op het laatst de gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland.

Vorige week erkende Steinmeier dat Duitsland waarschuwingen van Oost-Europa over Moskou eerder serieus had moeten nemen, met name na 2014, toen het conflict in Oost-Oekraïne begon. Hij gaf toe dat het "duidelijk verkeerd" was geweest om aan de omstreden pijpleiding vast te houden. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken liet daarop weten de "eerlijke woorden" van Steinmeier te waarderen.

De kritiek op Steinmeier komt niet helemaal uit de lucht vallen. Begin deze maand haalde de Oekraïense ambassadeur in Berlijn al uit naar de Duitse president om zijn betrekkingen met Moskou. Ook vond hij dat andere prominente politici - zoals bondskanselier Scholz - te nauwe banden met Rusland onderhielden. Scholz is wel uitgenodigd door Kiev.