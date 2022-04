Vollering ontsnapt op de kasseien en is de sterkste in de Brabantse Pijl

Vollering baalde vorige week nog van haar tweede plek in de Amstel Gold Race, in Limburg werd ze in de eindsprint afgetroefd door de Italiaanse Marta Cavalli. Tijdens de Brabantse Pijl van vorig seizoen werd Vollering op het laatste moment ingehaald en eindigde ze tot haar frustratie als tweede.

Vroeg in de aanval

Vollering aasde dus op de winst en maakte dat al snel duidelijk met een eerste - verijdelde - ontsnappingspoging. De flinke regenval maakte de koers wat chaotisch, met veel demarrages en de nodige rensters die uitvielen.

Uiteindelijk kwam Vollering samen met tien medevluchters toch los. Alleen Rooijakkers kon haar lang bijhouden.