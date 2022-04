Zware blessure Boscagli klap voor PSV: 'Misschien wel zeven of acht maanden eruit'

Het is nog niet helemaal duidelijk hoelang Boscagli uit de roulatie is, maar volgens Schmidt gaat het herstel van de Fransman maanden duren. "We hebben het niet over een blessure van één of twee weken, maar (zeker) over zeven of acht maanden."

De club uit Eindhoven spreekt van "een ernstige" knieblessure voor de 24-jarige Fransman, die een operatie wacht. Hij raakte zondag in de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0) in de tweede helft geblesseerd.

PSV heeft in aanloop naar de beslissende confrontatie met Leicester City in de Conference League een klap moeten incasseren. Trainer Roger Schmidt van de Eindhovense club kan de rest van het seizoen niet meer over steunpilaar Olivier Boscagli beschikken.

"Dit is heel slecht voor ons", zei Schmidt op de persconferentie in aanloop naar het Europese kwartfinaleduel van donderdagavond in Eindhoven. "Olivier was in vorm en hij speelde goed in de eerste wedstrijd tegen Leicester."

"Het is voor Olivier heel zuur. Hij heeft de afgelopen twee jaar zo hard gewerkt en zich ontwikkeld tot een topspeler van PSV. We willen dit seizoen drie prijzen winnen en als je dan in de beslissende fase er niet bij bent, is dat verschrikkelijk voor hem. Echt verschrikkelijk. We willen morgen ook voor hem winnen."

Schmidt beseft dat de defensieve opties voor PSV steeds minder worden. Ook centrale verdediger Armando Obispo en vleugelback Phillipp Mwene zijn al enige tijd uit de roulatie.