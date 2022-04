Nieuwe tik PSV na zware blessure Boscagli: 'Heel slecht voor ons'

PSV heeft in aanloop naar de beslissende confrontatie met Leicester City in de Conference League een nieuwe klap moeten incasseren. Trainer Roger Schmidt kan de rest van het seizoen niet meer over steunpilaar Olivier Boscagli beschikken.

De club uit Eindhoven spreekt van "een ernstige" knieblessure voor de 24-jarige Fransman, die een operatie wacht. Hij raakte zondag in de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0) in de tweede helft geblesseerd.

"Dit is heel slecht voor ons", zei Schmidt op de persconferentie in aanloop naar het Europese duel van donderdagavond in Eindhoven.

"Olivier was in vorm en hij speelde goed in de eerste wedstrijd tegen Leicester. We hebben nu niet veel opties meer, maar we geloven in onszelf. We hebben in Leicester laten zien waarom we in de kwartfinales staan. De verschillende zullen klein zijn."

Het is nog onduidelijk hoelang Boscagli uit de roulatie is, maar volgens de club wacht Boscagli "een langdurige herstelperiode".