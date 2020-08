Fitte Depay over vertrek Koeman: 'Als groep verantwoordelijkheid pakken'

"Ik ben blij dat ik er weer ben", aldus Depay. "Ik had iedereen lang niet gezien en de stemming was gelijk goed."

Op 15 december 2019 ging het mis voor de aanvaller van Olympique Lyonnais in het duel met Stade Rennes. Gevreesd werd voor zijn deelname aan het EK, al twijfelde hij daar zelf niet aan. Depay werkte onder andere in Italië en Dubai keihard aan zijn herstel.

"Ik heb het gevoel dat ik fit ben en ik heb ook mijn vertrouwen in de duels weer terug", vertelt Depay voor de training in Zeist. "Ook mijn vermogen is er weer. Ik hoop dat het alleen nog maar beter kan worden."

Alsof hij nooit was weg geweest meldde Memphis Depay zich maandag na negen maanden weer bij het Nederlands elftal. Met een hattrick op zak in de eerste competitiewedstrijd van zijn club Olympique Lyonnais tegen Dijon (4-1) lijkt Depay weer helemaal de oude na zijn zware kruisbandblessure.

Depay over Lyon: 'Zit er lekker in mijn vel, maar heb wel mijn dromen' - NOS

"Als je drie keer scoort in de eerste wedstrijd mag je niet klagen. Al vond ik de wedstrijd op zich van mezelf niet groots. Uiteindelijk gaat het wel om belangrijk en beslissend zijn, maar ik verwacht wel meer van mezelf."

Vertrek Koeman

Het was Ronald Koeman die Depay belangrijk maakte bij Oranje, maar sinds enkele weken is Koeman geen bondscoach meer. "Dat is jammer, maar wel begrijpelijk. Iedereen met ambities snapt het. Dit was de droom van de trainer", aldus Depay.

"Ik zie het ook niet als in de steek laten. Hij heeft iets achtergelaten hier. Dat moeten wij oppakken en ermee doorgaan. Wie de volgende bondscoach wordt zien we wel. Als groep moeten we de verantwoordelijkheid pakken", is Depay stellig.

Op namen van mogelijke opvolgers wilde de aanvaller nog niet ingaan. "Dat wij als spelersgroep iets te zeggen hebben is duidelijk. Maar de directie zal uiteindelijk de beslissing nemen."