Tolken overheid krijgen hoger uurloon

De tarieven voor tolken die voor de overheid werken gaan omhoog. Het minimumtarief is nu een kleine 44 euro en minister Yesilgöz wil daar 55 euro van maken.

De bedragen zijn al jaren een punt van discussie en onder tolken was er veel onvrede over dat de tarieven lang niet zijn geïndexeerd. Om daaraan tegemoet te komen, is het vaste tarief in 2020 aangepast naar een minimumtarief. Het idee was dat tolken erover zouden kunnen onderhandelen.

Tolken weigeren voor overheid te werken

In een brief aan de Tweede Kamer erkent Yesilgöz dat het voor organisaties die rechtstreeks tolken inhuren, zoals het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst, onmogelijk is om met individuele tolken te onderhandelen.

Daardoor krijgen tolken die voor hen werken voorlopig nog het oude, vaste tarief. Een aantal tolken weigert daarom voor de overheid te werken en Yesilgöz schrijft dat de uitvoerende diensten daar last van hebben.

Yesilgöz erkent verder dat er voor tolken nu "geen solide positie" kan worden gegarandeerd. Ze heeft daarom besloten tot een "eenmalige forse verhoging" van het minimumtarief. Ze spreekt van "een wezenlijk gebaar".

Volgens haar legt dat "een stevige basis voor een betrouwbare en kwalitatief goede dienstverlening". Wanneer de verhoging ingaat, is nog niet duidelijk, maar de minister denkt aan uiterlijk 1 januari volgend jaar.