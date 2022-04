'Zweden wil bij NAVO', maar premier zet in op weloverwogen besluit

De Zweedse premier is van plan om het lidmaatschap voor de NAVO aan te vragen, meldt een Zweedse krant. Op een persconferentie wilde premier Magdalena Anderssonp het bericht niet bevestigen. Ze zei dat het nog niet zo ver is en dat er eerst goed moet worden overlegd over de voor- en nadelen van zo'n besluit.

Svenska Dagbladet baseert zich op anonieme bronnen binnen Anderssons sociaaldemocratische partij. Als het bericht klopt, kan dat grote geopolitieke gevolgen hebben. Zweden is tot nu toe altijd neutraal gebleven, en Rusland ziet verdere uitbreiding van de NAVO als een bedreiging.

Finland overweegt ook lidmaatschap

Ook buurland Finland overweegt om toe te treden tot het militaire bondgenootschap. Premier Sanna Marin gaf daarover vandaag een persconferentie samen met haar ambtscollega Andersson. Finland heeft een uitgebreid rapport op laten stellen over de gevolgen van dit belangrijke besluit.

Ook de Finse premier wil eerst een discussie voeren in het parlement over het wel of niet toetreden tot de NAVO. Maar beide premiers zijn het erover eens dat de Russische invasie van Oekraïne de situatie compleet heeft veranderd. Daarom overwegen de twee landen om nu toch lidmaatschap aan te vragen bij het bondgenootschap.