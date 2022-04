Zweden en Finland: snel besluit over toetreding tot NAVO

Zweden en Finland willen binnen enkele weken een besluit nemen over toetreding tot de NAVO. Beide landen willen eerst een uitgebreide afweging maken over de voor- en nadelen van zo'n besluit. Dat maakten de premiers van de twee naties bekend op een persconferentie.

Dat deze landen overwegen toe treden tot het bondgenootschap, is al een grote geopolitieke ontwikkeling in Europa. De twee buurlanden zijn nu tot nu altijd neutraal gebleven, en Rusland ziet verdere uitbreiding van de NAVO als een bedreiging. Finland grenst direct aan Rusland.

Zweden en Finland zijn het erover eens dat de Russische invasie van Oekraïne de veiligheidssituatie compleet heeft veranderd. "Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis: er is een voor en een na de invasie", zei de Zweedse premier Magdalena Andersson. "Er zijn sowieso risico's, of we nu gaan voor lidmaatschap of niet", zei haar Finse collega Sanna Marin.

' Zweden vraagt in juni lidmaatschap aan'

Volgens een Zweedse krant is premier Andersson achter de schermen al om. Op een NAVO-top in Madrid in juni wil de Zweedse regering lidmaatschap aanvragen, meldt Svenska Dagbladet op basis van anonieme bronnen binnen Anderssons sociaaldemocratische partij.

Maar op de persconferentie wilde de Zweedse premier dat bericht niet bevestigen. Ze zei dat het nog niet zo ver is en dat er eerst goed moet worden overlegd over de voor- en nadelen van zo'n besluit. "We moeten echt nadenken wat het beste is voor Zweden."

Ook Marin wilde niet op de feiten vooruitlopen. De Finse regering heeft al een rapport op laten stellen met een uitgebreide analyse van wat de gevolgen zijn van aansluiting bij de NAVO. Het parlement krijgt binnenkort inzage in dat rapport en kan er daarna over in discussie.