Ineens redden deze middeninkomens het niet meer

"We zijn druk met de minima. Maar er is een veel grotere groep daarboven, de lagere middenklasse, die niet in beeld zijn bij gemeenten en het Rijk, maar die wel heel erg wordt geraakt", zegt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop namens de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). "Er gaat een enorme toeloop komen op de schuldhulpverlening."

Amy en Martijn zijn niet de enigen. Huishoudens met een variabel contract of een vast contract dat afloopt, krijgen te maken met fors hogere energieprijzen. Voor de groep lage inkomens is dit al snel problematisch. "De problemen worden breder en de energie-armoede verdiept zich", constateert Peter Mulder van TNO Research.

Martijn en Amy hebben geen spaarpot. "Ik wist dat we misschien door de hoge energieprijzen iets te kort zouden komen. Maar ik hoopte dat ik dat nog kon opvangen met wat extra overuren werken. Maar dit bedrag, ik heb dan gewoon nog een baan nodig." Naast zijn fulltime baan klust Martijn al een extra avond bij in de keuken van een restaurant.

Buiten de boot

Hij ziet dat veel mensen de kop in het zand steken. Ze nemen geen contact op met hun energieleverancier om hun maandbedrag bij te stellen. Het bedrag dat ze wel betalen is dus feitelijk te laag. "Het gaat om zo'n 10 procent van onze klanten." En die krijgen over een aantal maanden een flink hoge jaarafrekening gepresenteerd, weet hij. "Het kan dan in totaal wel om meer dan 1000 euro gaan."

Energieleveranciers stopten gezamenlijk al een miljoen euro in een noodfonds, in de hoop dat private partijen hierin ook geld willen storten. Het fonds moet de ergste financiële nood van klanten opvangen.

Het kabinet schiet de allerlaagste inkomens extra te hulp. Zij krijgen, naast de verlaging van de btw op energie per 1 juli van 21 naar 9 procent die voor iedereen geldt, 800 euro om de hoge energierekening dit jaar te compenseren. Maar met hun gezamenlijk inkomen zitten Martijn en Amy boven de grens om daarvoor in aanmerking te komen.

Verder bezuinigen op hun uitgaven kunnen ze niet. Hun oude auto staat al te koop. Kleding dragen ze helemaal op en de boodschappen worden al jaren karig ingekocht bij een goedkope supermarkt. "Wij, een gemiddeld gezin, vallen precies buiten de boot. Schandalig."

Mensen met geldzorgen kunnen zich voor gratis advies wenden tot de hulplijn van Geldfit, 0800-8115.