Ontslag manager om grensoverschrijdend gedrag was terecht, vindt rechter

Een logistiek bedrijf uit Moerdijk, dat valt onder het Deense DSV Solutions, mag een vestigingsdirecteur ontslaan omdat hij grensoverschrijdend gedrag vertoonde op de werkvloer. Dat heeft de kantonrechter in Rotterdam bepaald.

De man maakte seksueel getinte opmerkingen, vertoonde fysiek intimiderend gedrag en betastte medewerkers tegen hun zin in. Verschillende vrouwelijke medewerkers deden hierover hun beklag.

De vestigingsdirecteur was sinds 1992 in dienst bij verschillende voorlopers van het bedrijf, dat nu DSV MCF heet. In de rechtbank voerden leidinggevenden aan dat er sprake was van seksuele intimidatie en aanranding en autoritair leiderschap. Hij stuurde zo'n 100 medewerkers aan.

Cupmaat raden

Een werknemer verklaarde dat de vestigingsdirecteur vroeg wat voor soort onderbroeken ze droeg en welke cupmaat zij had. Een andere werknemer zou hij rond haar middel hebben vastgepakt, in het bijzijn van klanten. Tegen de klanten zou hij met een knipoog hebben gezegd: "Dit is mijn sterspeler".

Toen de vrouw zich had weten los te maken, zou hij hebben opgemerkt dat ze vast ongesteld was. Ook maakte hij volgens de vrouw opmerkingen als: "Loop jij maar voorop, want dan heb ik een mooi uitzicht".

Aan een derde medewerkster zou hij hebben gevraagd waar zijn met handgel ingesmeerde vingers op leken. Toen zij aangaf dat niet te weten, zou hij zijn gulp hebben opengeritst en hebben gezegd: "Zullen we het even vergelijken?"

Een miljoen euro

De man ontkende de aantijgingen en verklaarde dat er valse verklaringen tegen hem waren afgelegd, als onderdeel van een hetze. De vestigingsdirecteur eiste een reguliere ontslagvergoeding van bijna 100.000 euro. Ook wilde hij een schadevergoeding van een miljoen euro.

Maar de kantonrechter ging daar niet in mee. Volgens de rechter zijn de vijf verklaringen wel degelijk betrouwbaar, omdat de werknemers achteraf in een e-mail hun klachten aan DSV MCF nog eens bevestigden. Ook achtte hij het niet aannemelijk dat zo veel werknemers uit verschillende lagen van het bedrijf valse verklaringen zouden afleggen.

De rechter sprak van ernstige klachten en woog mee dat de werknemers een afhankelijkheidsrelatie met de manager hadden. DSV MCF heeft de vestigingsdirecteur dan ook terecht ontslagen, oordeelde de rechter. Het bedrijf hoeft hem geen ontslagvergoeding of schadevergoeding te betalen.